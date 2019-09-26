مواعيد مباريات اليوم الخميس 26/ 9 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 26 / 9 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام حرس الحدود ووادى دجلة على ستاد المكس بالاسكندرية ومباراة انبى وطلائع الجيش على ستاد بتروسبورت.

موعد مباراة حرس الحدود ووادى دجلة

تقام مباراة حرس الحدود ووادى دجلة فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما أن الفريق السكندرى تعادل فى الجولة الأولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فيما خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة على ملعبه لتفادى تكرار سيناريو الموسم الماضى بالتفريط فى نقاط سهلة والدخول فى دوامة الهبوط

وقال العشرى للاعبيه :"استقبلنا هدفًا ساذجًا من المصرى، ولن اتقبل التهاون فى تنفيذ التعليمات مرة أخرى أحاول خلال هذه الفترة أن أقوم بتجميع النقاط حتى لا نتعرض للمعاناة مثل الموسم الماضي ، سنلعب مباراتين على ملعبنا أمام دجلة ثم طنطا ولابديل أمامنا سوى حصد الست نقاط لإكتساب دفعة معنوية فى مستهل رحلة الدوري".

على الجانب شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة التركيز الخططى لضمان الوصول للنقاط الثلاث للمباراة بالاضافة لضرورة استغلال الفرص أمام المرمى .

موعد مباراة انبى وطلائع الجيش

تقام مباراة انبى وطلائع الجيش فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت فى مواجهة الجريحين حيث خسر كلا الفريقين فى الجولة الاولى للمسابقة ، سقط الفريق البترولى أمام بيراميدز برباعية دون رد وخسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد .

ومن جانبه حذر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبي فريقه من خطورة الاستهانة بفريق انبى بعد خسارته فى الجولة الاولى للدوري برباعية دون رد ، مطالباً لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف ، وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون لشرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

فى المقابل طالب على ماهر المدير الفنى لأنبى لاعبيه بإستعادة فورمتهم الفنية بعد الاداء المخيب أمام بيراميدز مؤكداً أن الخسارة برباعية جاءت فى وقتها حتى يبدأ اللاعبون معالجة أخطاؤهم مبكراً .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.

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