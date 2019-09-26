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تأهيل ثلاثى الزمالك المصاب ومنح محمود علاء راحة من التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد عبد الغني مدافع الزمالك لبعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم في النادي وذلك على هامش إقامة مران فريق الذى أقيم مساء الأربعاء، كما خاض الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن لبعض التدريبات التأهيلية، حيث غاب الثنائي عن مباراة الاتحاد السكندرى بسبب الإصابة.

 

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وحصل محمود علاء مدافع الفريق على راحة من التدريبات الجماعية، حيث قرر ميتشو إراحة اللاعب من التدريبات حتى يكون جاهزا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، وخاض علاء بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.

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