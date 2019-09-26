شكرا لقرائتكم خبر عن التعامل مع العرضيات أبرز ملامح أول مران لحراس الزمالك مع الصربى دراجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الصربى باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، لأول مرة تدريبات الرباعى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى والناشئ محمد قنديل "مواليد 1999" حراس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيب أبو رجيلة.

وخاض رباعى حراسة المرمى بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصة بالتدرج بالكرة وعملية التسليم والتسلم من الخلف، بالإضافة إلى التدريب على التصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية.

وكان دراجان وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من أجل الانضمام للجهاز المعاون للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، بعد انضمام أيمن طاهر مدرب حراس الفريق للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى.

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كما خضع لاعبو الفريق لبعض التدريبات البدنية باستخدام الأحبال المطاطة، ثم قاموا بالجرى حول الملعب، كما شمل المران تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، قاموا ببعض التدريبات البدنية الإضافية من خلال التمرير بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.