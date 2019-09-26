محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية.
الزناتي: سنفرض عقوبات على تأخر بدء المباريات في الدوري
أيمن طاهر: أعد بالعدالة في اختيارتي بالمنتخب
رئيس اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مكالمته مع صلاح بعد أزمة التصويت
هانيا مورو تكشف عن تفاصيل اعتذارها عن بطولة العالم للسباحة-فيديو
فيفا يوضح لـ"الخليج 365".. أسباب عدم اعتماد صوت مصر في "ذا بيست"
بالمستندات.. فيفا يوضح لـ"الخليج 365".. هل صوّت مدرب السودان لمحمد صلاح؟
خاص.. جنش يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن عودته
الدماطي: هدفنا تطوير ميزانية الأهلي للدخول ضمن الـ10 عالميًا
المحمدي: لا أريد ترك إنجلترا لتحقيق حلمي.. وتريزيجيه سيتألق قريبًا
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. رسالة جنش لجماهير الزمالك.. وعقوبة الزناتي المستقبلية ضد فرق الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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