مواجهات نارية فى قرعة دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، والتى أجريت مساء الأربعاء، عن مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع لقاء ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع أرسنال، والثانية بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع أرسنال، والثانية تشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد. وجاءت نتائج قرعة دور ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كالتالى:



ليفربول × أرسنال تشيلسي × مانشستر يونايتد أستون فيلا × وولفرهامبتون Advertisements بيرتن ألبيون × ليستر سيتي إيفرتون × واتفورد مانشستر سيتي × ساوثهامبتون كرولى تاون × كولشيستر يونايتد أوكسفورد يونايتد × سندرلاند

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