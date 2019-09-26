رد جديد من الجبلاية حول أزمة محمد صلاح

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم عمرو الجناينى، إن الاتحاد تواصل مع الاتحاد الدولى للعبة "فيفا" فور إعلان نتيجة مسابقة الأفضل على مستوى العالم دون اعتماد صوت مصر فى نتيجتها.

وأوضح الجناينى فى بيان، أمس الأربعاء، أن الهدف من التواصل معرفة سبب الخطأ الإدارى فى الإجراءات

والذى أدى لاستبعاد صوت مصر، رغم تأكده من أنه خطأ غير مقصود خلال فترة التصويت السابقة على تسلم اللجنة التى يرأسها مهام إدارة الاتحاد، فضلا عن أن الصوت المستبعد كان بكل تأكيد من نصيب محمد صلاح.

وأكد أن الاتحاد المصرى استهدف من التحقيقات التى أجراها معرفة الخلل لعلاجه وتصويبه وضمان عدم تكراره وتحديد المتسبب رغم يقينه بأنه لم يكن مقصودا.

وشدد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على أن الاتحاد يحمل كل التقدير والاحترام لكل لاعبى مصر وسفرائها فى الخارج، ومن هذا المنطلق أجرى اتصالا هاتفيا بـ محمد صلاح للتأكيد على دعم الاتحاد المصرى له ودعم كل المحترفين ولاعبى مصر بصفة عامة.