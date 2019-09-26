رياضة | موعد مباراة ليفربول و آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول و آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت رابطة الأندية الإنجليزية موعد مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و ارسنال ضمن منافسات دور ثمن نهائي من عمر البطولة وحسب الموقع الرسمي للبطولة فإن المباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول ليفربول قد عبر لدور ثمن نهائي البطولة بعد الفوز علي حساب نظيره فريق كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.