رياضة | تعرف على السبب الذي أبكى فينيسيوس في مباراة الريال وأوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على السبب الذي أبكى فينيسيوس في مباراة الريال وأوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وإستطاع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد ريال مدريد ضد أوساسونا من تصويبة صاروخية، وظهر تأثره الكبير أثناء الاحتفال حيث وضع يديه على وجهه وأجهش بالبكاء.
وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن فينيسيوس تلقى صافرات استهجان من مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو من قبل جماهير ريال مدريد خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، وذلك بسبب ارتكابه عدة أخطاء على أرض الملعب، وتدني مستواه الفني في أول دقائق اللقاء.
يذكر أن فريق ريال مدريد يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وفي جعبته 14 نقطة حتى الآن من 4 انتصارات، وتعادلين.