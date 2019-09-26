رياضة | مدحت عبد الهادي: الزمالك أفضل من الاهلي.. والثقة سبب ضياع السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت عبد الهادي: الزمالك أفضل من الاهلي.. والثقة سبب ضياع السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مدحت عبد الهادي، نجم فريق نادي الزمالك السابق، عن مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي النادي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الماضي، مؤكدًا أن الأبيض كان قادرًا على الفوز.

وقال عبد الهادي، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك فارقًا كبيرًا في الامكانيات الفنية بين فريقي الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الأفضلية تعود للأخير بفارق كبير.

وتابع مدافع الزمالك السابق، إن واحد من أهم أسباب التي أدت إلى خسارة الزمالك للقب، كانت ثقة اللاعبين المفرطة في قدرتها على الفوز: "اللاعبين نزلوا الملعب وهما في دماغهم إنهم كدة كدة كسبانين، ودة كان غلط".

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وأكمل "عبد الهادي" حديثه: "الدليل على كدة إن الزمالك في أول 4 دقايق، كان مسيطر على المباراة، وكان عامل ضغط كبير على لاعيبة الأهلي، ولو كملوا كدة كنا كسبنا، لكنهم للأسف ماكملوش بنفس الرتم".

واستطرد نجم الزمالك السابق: "على الجانب الآخر جونيور أجايي فرق كتير لصالح النادي الأهلي، هو لعب في مركز المهاجم قبل كدة، ونجح إنه يخدم على اللاعيبة اللي حواليه، رمضان والشحات وأفشة".

وأتم تصريحاتة التلفزيونة: "الزمالك عنده مجموعة من اللاعبين، قادرين على فعل كل شيء لصالح الزمالك وتحقيق الكثير لصالح الفريق".