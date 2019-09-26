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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أبها.. "مبولحي" الأكثر تصديا في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
يستعد نادي الاتفاق لمواجهة نظيره نادي أبها ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.
مبولحي الأكثر تصديا للكرات في الدوري السعودي
ومن المتوقع أن يحرس الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق عرين فريقه في مباراة أبها بإعتباره الحارس الأساسي للفريق.
ويملك مبولحي رقم قياسي بتصديه إلى 16 تسديدة من أصل 19 تسديدة على مرماه حتى الآن في الدوري السعودي.
وبهذا الرقم يكون رايس مبولحي هو أكثر الحراس تصديا للكرات في هذا الموسم بالدور السعودي للمحترفين حتى الآن أكثر من أي حارس مرمى أخر.
موعد مباراة الاتفاق وأبها في الدوري السعودي
وستلعب مباراة الاتفاق وأبها اليوم الخميس 26 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي الممتاز على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ويتواجد نادي الاتفاق في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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