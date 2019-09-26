شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن سعود ينضم إلى الأعضاء الذهبيين بنادي النصر والان مع التفاصيل

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء، انضمام الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس هيئة أعضاء الشرف السابق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين للنادي.

بيان نادي النصر بشأن انضمام مشعل بن سعود للقائمة الذهبية

وأصدر نادي النصر بيان رسمي منذ قليل عبر حسابه على "تويتر" بشأن مشعل بن سعود جاء كالآتي: "انضم الأمير مشعل بن مسعود إلى قائمة الأعضاء الذهبين بالنادي، وجاء ذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 100 ألف ريال، وتمنى التوفيق للنصر".

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ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الأهلي الجمعة القادمة 27 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي على ملعب الملك عبد الله الدولي.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

ويتواجد نادي النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.