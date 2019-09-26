- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاتحاد السابق يقترب من العودة بعد إيقاف 4 سنوات والان مع التفاصيل
اقترب السعودي محمد نور، لاعب وسط نادي الاتحاد السابق، من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد بلوغه41 عامًا.
سبب إيقاف محمد نور لفترة طويلة
وكان قد تم إيقاف محمد نور من قبل محكمة التحكيم الرياضي في نوفبر 2015، إثر ثبوت وجود عينة منشطات إيجابية في دمه، وتم رفض الاستئناف المقدم ليتم إيقافه بشكل رسمي ديسمبر 2016.
ولم يحسم محمد نور حتى الآن قراره بشأن عودته للملاعب مرة أخرى، أو إعتزاله كرة القدم، والأقرب هو قرار الإعتزال.
ترتيب نادي الاتحاد في الدوري السعودي
ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الاتحاد السابق يقترب من العودة بعد إيقاف 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.