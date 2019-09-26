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لاعب الاتحاد السابق يقترب من العودة بعد إيقاف 4 سنوات

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اقترب السعودي محمد نور، لاعب وسط نادي الاتحاد السابق، من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد بلوغه41 عامًا.

سبب إيقاف محمد نور لفترة طويلة

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وكان قد تم إيقاف محمد نور من قبل محكمة التحكيم الرياضي في نوفبر 2015، إثر ثبوت وجود عينة منشطات إيجابية في دمه، وتم رفض الاستئناف المقدم ليتم إيقافه بشكل رسمي ديسمبر 2016.

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ولم يحسم محمد نور حتى الآن قراره بشأن عودته للملاعب مرة أخرى، أو إعتزاله كرة القدم، والأقرب هو قرار الإعتزال.

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ترتيب نادي الاتحاد في الدوري السعودي

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن.

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