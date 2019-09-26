اخبار الرياضه

أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان بعد فوز على أوساسونا والان مع التفاصيل

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته لفوز الفريق على أوساسونا ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الممتاز.

تصريحات زيدان بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا

8cf94fbdc6.jpg

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا افكر فقط في المباراة التالية فقط بالأمس كان تفكيري بأوساسونا، واليوم سأبدأ التفكير في أتلتيكو مدريد أمامنا مواجهة قوية للغاية للحفاظ علي صدارة الدوري".

Advertisements

وأضاف زيدان: "قلتها دائماً، لا يوجد عندي خطة أولى وثانية وثالثة، أنا مدرب لخمسة وعشرون لاعب وهم بجودة عالية ويتدربون بشكل جيد، لذا الجميع جاهز في أي وقت ومباراة، نحن نتحسن كل يوم وسنحاول أن نبقى بالتركيز العالي في الفترة المقبلة، نعرف الجودة التي لدينا".

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني

b6feb2a985.jpg

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على حساب نظيره فريق أوساسونا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وبهذه النتيجة يتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا