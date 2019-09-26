شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا والان مع التفاصيل

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته لفوز الفريق على أوساسونا ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات زيدان بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا افكر فقط في المباراة التالية فقط بالأمس كان تفكيري بأوساسونا، واليوم سأبدأ التفكير في أتلتيكو مدريد أمامنا مواجهة قوية للغاية للحفاظ علي صدارة الدوري".

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وأضاف زيدان: "قلتها دائماً، لا يوجد عندي خطة أولى وثانية وثالثة، أنا مدرب لخمسة وعشرون لاعب وهم بجودة عالية ويتدربون بشكل جيد، لذا الجميع جاهز في أي وقت ومباراة، نحن نتحسن كل يوم وسنحاول أن نبقى بالتركيز العالي في الفترة المقبلة، نعرف الجودة التي لدينا".

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على حساب نظيره فريق أوساسونا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وبهذه النتيجة يتصدر الفريق الملكي جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.