الامارات | مدرب خورفكان: تنتظرنا مباراة قوية أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: تنتظرنا مباراة قوية أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، أنه على ثقة عالية في تقديم فريقه أداء جيداً في المباراة التي ستجمع خورفكان مع حتا ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، والتي ستقام على ملعب اتحاد كلباء مساء غد.

ووصف كاميلي جميع مباريات خورفكان بالمهمة، وقال في المؤتمر الصحافي، إن «فريق خورفكان في تطور كبير ويتحسن أداؤه من مباراة لأخرى، ويمر الفريق بمرحلة جيدة من الانسجام والتفاهم، خصوصاً أن النادي ضم في صفوفه نحو 20 لاعباً جديداً، ما يتطلب وقتاً للانسجام».

وتابع: «خورفكان وحتا قادمان من خسارة في الجولة الماضية، وبالتالي فإن الفريقين يبحثان عن الفوز، ما يجعل المباراة قوية، وأنا على ثقة بأن الفريق سيقدم مباراة جيدة جداً، وطموحنا أن نحقق الفوز، وعن المباراة التي خسرها مع الشارقة في الجولة الماضية». وأضاف «لاحت لنا فرص عديدة في آخر مباراة لكننا لم نستغلها، ونتطلع في المباراة مع حتا إلى ترجمة هذه الفرص لأهداف».

وأكمل: «فريقنا مازال قيد الإنشاء، وعندي ثقة عالية بأن الفريق سيتحسن من مباراة لأخرى، وسنعمل معاً لتحقيق الانتصارات، وأنا مرتاح حتى الآن لما يقدمه اللاعبون، وهناك تطور من مباراة لأخرى وهذا حافز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حتا».