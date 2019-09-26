الامارات | اعتماد 3 مقيّمين للحكام في مسابقات المراحل العمرية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 3 مقيّمين للحكام في مسابقات المراحل العمرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، أول من أمس، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بدبي برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة مسلم سهيل الكثيري، وبحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة محمد مبارك الهاجري، وأعضاء اللجنة ناصر عبدالله الحمادي، حمد المزروعي، خميس الشامسي، وعلياء الحوسني، ومستشار اللجنة أحمد يعقوب، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي، وسكرتير اللجنة محمد العشماوي.

وأشادت اللجنة بمستوى وأداء قضاة الملاعب خلال إدارتهم لمباريات الجولات الأولى من كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي، وبقية مشاركات الحكام على المستويين الإقليمي والقاري.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها الاطلاع على فيديو وثق نشاط المعسكرات الخارجية وورش العمل التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والاطلاع على العرض التقديمي المقدم من مدير إدارة الحكام بشأن نشاط الإدارة الخاص بالمعسكرات والدورات وورش العمل ونتائج الاختبارات الفنية والبدنية، والمستوى الفني للحكام وتقييمات الحكام خلال الأسابيع الأولى من الموسم الكروي.

واعتمدت اللجنة رفع توصيات لمجلس إدارة الاتحاد لاعتماد ثلاثة مقيمين للحكام في مسابقات المراحل العمرية، وأيضاً اعتماد نتائج دورة الحكام المستجدين (الإناث) التي عقدت في أغسطس 2019 بمشاركة 10 حكمات، واعتمدت اللجنة تفعيل لائحة الحكام في ما يخص معاملة الحكم الدولي الذي لم يجدد ترشيحه من قبل لجنة الحكام للشارة الدولية معاملة الحكام الدوليين من الناحية المالية، واعتمدت تطبيق إضافة حكم فيديو مساعد ثالث خلال المباريات اعتباراً من الدور الثاني من مباريات دوري الخليج العربي ليكون (VAR – AVAR1 - AVAR2).