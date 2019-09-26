الامارات | الظاهري يُشارك في اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري يُشارك في اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم، عضو لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد الظاهري، في اجتماع اللجنة الأول الذي عُقد أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة سالم الوهيبي من سلطنة عمان وبحضور الأعضاء كافة.
وناقش الاجتماع مبادرات رئيس الاتحاد الآسيوي الخاصة بتطوير البنية التحتية التي شملت 15 اتحاداً وطنياً وبناء 23 ملعباً مصغراً في ثمانية اتحادات وطنية، إلى جانب تخريج 42 مشاركاً من 19 اتحاداً وطنياً في النسختين الرابعة والخامسة من برنامج شهادة إدارة كرة القدم، وتخريج 47 مشاركاً من 23 اتحاداً وطنياً بالنسختين السادسة والسابعة.
وقرّرت اللجنة تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 170 ألف دولار من أجل تغطية التكاليف الإضافية لصيانة الملعب المصغر في جزر شمال ماريانا، الذي تضرر بسبب الإعصار «يوتو» العام الماضي.
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