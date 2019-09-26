الامارات | النصر يكلف نسرين بن درويش للإشراف على الرياضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكلف نسرين بن درويش للإشراف على الرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسندت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، إلى مشرفة فرق اليد للسيدات بالنادي نسرين بن درويش، مهمة الإشراف على كامل قطاع الأنشطة النسائية في إدارة الشركة لخبرتها الكبيرة كإدارية وقربها من كل القطاعات النسائية الرياضة في النادي والاتحادات الرياضية.

يذكر أن شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر وسعت قطاع الرياضة النسائية في النادي، فشمل بجانب كرة السلة التي تمتلك قاعدة عريضة تمثل كل المراحل السنية، كرة اليد وألعاب القوى والسباحة والدرجات والكراتيه.

وقال بيان صحافي إن مجلس إدارة شركة الألعاب في النادي برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، اتخذ بالإجماع قرار اختيار نسرين بن درويش، لهذة المهمة خلال الاجتماع الأخير وعول عليها الكثير من الآمال للنهوض رياضياً بالقطاع الرياضي النسائي في النادي بما يليق بتطلعات النادي والدعم المرصود له. من جانبه، أكد عبدالرازق الهاشمي ثقته الكبيرة بنسرين بن درويش وبقدرتها على ترجمة أهداف النادي على مستوى قطاع السيدات، مشيراً إلى أن نادي النصر يعزز من دور المرأة ويسعى لتمكينها في المشاركة الإيجابية في كل أنشطته الرياضية والمجتمعية.