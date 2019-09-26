الامارات | اتحاد الجوجيتسو يستحدث فترة «انتقالات شتوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يستحدث فترة «انتقالات شتوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، اجتماعاً، أول من أمس، بمقر الاتحاد برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبحضور نائب الرئيس محمد سالم الظاهري، والأعضاء العميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، والمدير التنفيذي للاتحاد فهد علي الشامسي.

وقال بيان صحافي صادر من اتحاد الجوجيستو: «أقر المجلس تعيين المدرب المواطن إبراهيم الحوسني مدرباً لمنتخب الناشئين، واعتماد برنامج إعداد المنتخبات لبطولة العالم للجوجيتسو المقبلة التي ستستضيفها أبوظبي شهر نوفمبر المقبل، حيث سيُقام معسكر داخلي مفتوح من نهاية الشهر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى معسكر داخلي آخر مغلق خلال الفترة من أول نوفمبر المقبل حتى تاريخ 16 من الشهر نفسه وهو موعد انطلاق البطولة».

وذكر البيان أن: «المجلس اعتمد أيضاً فترة انتقالات شتوية تسمح للاعبين بالتنقل بين الأندية والأكاديميات بالدولة، إلى جانب فترة الانتقالات الصيفية التي كانت معتمدة سابقاً، على أن تكون الانتقالات الشتوية خلال شهر ديسمبر من كل عام، كما اعتمد المجلس لائحة الانتقالات بشكل عام التي قدمتها الإدارة الفنية، موضحاً أنه تمت مناقشة إمكانية تضمين الأكاديميات الخاصة المعتمدة من الاتحاد للمشاركة في بطولات الموسم المحلي للاتحاد». وأشاد الهاشمي بدور الأندية التي تمثل شريكاً أساسياً في الإنجازات كافة، مؤكداً أن الاتحاد سيبذل المزيد لتعزيز التنسيق في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة واستكمال المسيرة، والذي سينعكس على صقل وتأهيل المواهب وإعدادهم بأعلى المعايير العالمية للمنتخبات الوطنية.

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وجاء في البيان: «أكد رئيس الاتحاد في حضور مدير إدارة الخدمات المساندة طارق عمر البحري، ومدير إدارة المالية والتسويق محمد حسين المرزوقي، ومدير الإدارة الفنية مبارك صالح المنهالي، أن الإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات بتصدرهم بطولة العالم للأشبال، وبطولة البلقان للناشئين بالعاصمة الرومانية بوخاريست، ثمرة لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونتيجة لجهود فريق العمل المتكامل بالاتحاد بداية من مجلس الإدارة ومروراً بالإدارات التنفيذية، وانتهاء باللاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعد استكمالاً لمسيرة النجاح لمشاركات أبطال الإمارات في كل المحافل، كما أنها تعد مؤشراً على أن رياضة الجوجيتسو في الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وتبعث برسالة اطمئنان على مستقبل اللعبة، حيث إن المنتخب استطاع أن يحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، خصوصاً أن الأشبال والناشئين هم القاعدة التي ستقوم عليها منتخبات الشباب والكبار خلال السنوات المقبلة».

«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق في أبريل

اعتمد المجلس النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستعقد في شهر أبريل المقبل، والتي ستحمل الرقم( 12) وإقرار برنامجها وموازنتها بشكل نهائي. واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد الذي يتواكب مع الاستراتيجية الجديدة بما يفي بمتطلبات المستقبل، ويحقق طموحات النمو المستدام للعبة والوصول بها إلى العالمية، بعد أن رسخت الإمارات مكانتها على الخريطة العالمية كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو، حيث أكد الهاشمي أن: «الوصول إلى هذه المرحلة من التطور تتطلب منا توفير أفضل بيئة لأبنائنا الأبطال بما يضمن تطوير مستواهم والحفاظ على مكتسباتهم، بل ومضاعفتها في المستقبل». وشدّد المجلس على أهمية بطولة العالم للجوجيتسو المقبلة التي ستقام في شهر نوفمبر لأول مرة بأبوظبي بشكل مجمع للناشئين والشباب والكبار بأبوظبي بتنظيم الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتم التأكيد على انتهاء الاستعدادات كافة لإخراج الحدث في أبهى صورة.

• معسكران داخليان للمنتخب، استعداداً لبطولة العالم المجمعة بأبوظبي في نوفمبر المقبل.