الامارات | الظفرة يستضيف بني ياس «مكتمل الأجانب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يستضيف بني ياس «مكتمل الأجانب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار، في الساعة 18:30 من مساء اليوم، صوب استاد حمدان بن زايد، الذي يستضيف مباراة الظفرة وضيفه بني ياس، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء سيشهد الظهور الأول للاعبي فريق الظفرة الأجانب مجتمعين في مباراة واحدة، بعد وصول الثنائي المغربي عصام العدوة والهولندي مايكل روشيوفيل لمرحلة الجاهزية. وخاض الظفرة المباراة الافتتاحية في منافسة الدوري أمام الجزيرة، الأسبوع الماضي، وخسرها بهدفين نظيفين، بمشاركة الثنائي البرازيلي دييغو جارديل وجواو بيدرو، لكن انضمام الثنائي العدوة وروشيوفيل لقائمة الفريق في لقاء اليوم، سيمنح الظفرة دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً أن الثنائي قد يمثلان مفاتيح الفوز بالنقاط الثلاث.

وقدم «فارس الظفرة» مستوى جيداً أمام «فخر أبوظبي»، وبعيداً عن نتيجة الخسارة فقد استطاعوا مجاراة أصحاب الأرض لفترات طويلة، كما سيطروا على مجريات المواجهة في بعض الأحيان، على الرغم من إكمالهم للمباراة بـ10 لاعبين، بعد حصول المدافع سلطان السويدي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 67، ما سيعني غيابه عن اللقاء بداعي الإيقاف. ولا بديل أمام لاعبي فريق الظفرة سوى تحقيق الفوز من أجل تفادي تكرار البداية السيئة لهم في الدوري، خلال السنوات الماضية، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضهم وفي مواجهة منافس لم يظهر بشكل جيد في مباراته الماضية أمام عجمان، رغم كونه يخوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره. ونجح مدرب الفريق، الصربي فواك رازوفيتش، في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه بعد الخسارة أمام الجزيرة، وذلك من خلال الحصص التدريبية التي أقامها الفريق أخيراً، وطبق من خلالها الفريق التكتيك الذي سيظهر به في لقاء اليوم، أملاً في فك شفرة اللمسة الأخيرة لتسجيل الأهداف.

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وفي المقابل، يدخل فريق بني ياس، الذي يمتلك في رصيده نقطة واحدة، اللقاء وهو يرفع شعار التعويض للعودة من منطقة الظفرة بالنقاط الكاملة، أملاً في بلوغ النقطة الرابعة، ويدرك مدرب فريق «السماوي»، الألماني وينفريد شايفر، صعوبة المهمة، خصوصاً أن الظفرة يظهر بصورة قوية حينما يواجه كل الفرق في ملعبه.

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