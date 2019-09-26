الامارات | قتيل وجرحى في شغب جماهيري بالمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجرحى في شغب جماهيري بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل شخص، وأصيب خمسة بجروح، في اشتباكات وقعت مساء أول من أمس قرب مدينة الدار البيضاء بين مشجعي فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي، بحسب السلطات المحلية المغربية. وأفادت السلطات المحلية لإقليم مديونة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، بأن «شخصاً لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار الوداد البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين».

وأوضح المصدر ذاته أن «بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي الوداد، كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة خمسة أشخاص بجروح، نقلوا على أثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة، لتلقي الإسعافات الضرورية». جاءت المواجهات بعد مباراة على ملعب محمد الخامس، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العرش، وانتهت بفوز الوداد 3-1، وتأهله لدور الـ16.