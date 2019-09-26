الامارات | النصر يواجه عُقدة الأشهر الـ 19 مع عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه عُقدة الأشهر الـ 19 مع عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى النصر إلى التخلص من عُقدة عجمان الملازمة له لأكثر من 19 شهراً، عندما يحلّ ضيفاً عليه، الساعة 9:15 من مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم. ومنذ عودة البرتقالي لدوري الخليج العربي موسم 2017-2018، لم يعرف «العميد» النصر سوى في مناسبة واحدة، كانت في الدور الثاني للموسم نفسه، عندما تغلب عليه بهدف دون رد.

لكن عجمان نجح آخر موسمين في أن يتغلب على النصر بملعب آل مكتوم في مناسبتين، الأولى في الجولة الخامسة من الموسم قبل الماضي، وفاز عليه بهدف دون رد، وهو أول انتصار يحققه رجال المدرب المصري، أيمن الرمادي، في المسابقة بعد أربع هزائم متتالية، واستفاق من بعدها الفريق واستطاع أن يبقى في الدوري بجدارة، بيد أن الموسم الماضي شهد علو كعب عجمان على منافسه في تلك المرحلة من الدوري، حينما فاز عليه في افتتاح الدوري بهدف دون رد، قبل أن ينتزع منه تعادلاً مستحقاً في الدور الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدفين لكل منهما.

ولم تشهد أي مباراة جمعت الفريقين في دوري المحترفين غياب الأهداف عن مواجهاتهما الـ16 السابقة، فعلى مدار 16 مباراة في النسخ السابقة التي التقيا فيها، ترجحت كفة النصر في ست مناسبات، وتفوق عجمان في خمس، وفرض التعادل الإيجابي نفسه في خمس مباريات.

وتُمثل المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريقين، خصوصاً عجمان الذي لم يسبق له أن حقق الفوز في أي مباراة خاضها هذا الموسم، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي.

وقد تعادل أصحاب الأرض في مباراتين بكأس الخليج العربي ضد حتا والفجيرة، وخسر من الشارقة، وتعادل مع مستضيفه بني ياس 2-2 في الجولة الافتتاحية للدوري.

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ويأمل عجمان الاستفاقة أمام النصر وحصد النقاط الثلاث، للابتعاد مبكراً عن صراع الهبوط وتحقيق الهدف الذي حددته الإدارة بالوجود في مركز متقدم بجدول المسابقة.

ويتوجب على البرتقالي، إذا أرد تحقيق الفوز، أن يعالج الأخطاء الدفاعية التي تعرض لها في آخر ثلاث مباريات، إذ استقبلت شباكه تسعة أهداف، وهو معدل كبير، خصوصاً في ظل عناصر الخبرة التي يتمتع بها عجمان في الخط الخلفي، من أمثال محمد يعقوب ومحمد سبيل وراشد مال الله.

في المقابل، يسعى النصر هو الآخر للعودة إلى دياره بالنقاط الثلاث، خصوصاً بعد حالة التشكيك التي تحيط حالياً بالمدرب البرازيلي، كايو زاناردي، من قبل الجماهير، خصوصاً أن أداء الفريق ونتائجه منذ بداية الموسم لم تكن على مستوى التطلعات.

واكتفى العميد بفوز واحد حققه على اتحاد كلباء في كأس المحترفين بثلاثية نظيفة، وتعادل مع خورفكان الصاعد حديثاً هذا الموسم، وخسر من شباب الأهلي بهدفين دون رد، وتعادل في مباراته الافتتاحية بالدوري مع الوصل من دون أهداف.

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