الامارات | بيكيه: «كثرة السفر» أضرت بتحضيرات برشلونة للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه: «كثرة السفر» أضرت بتحضيرات برشلونة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوّض برشلونة حامل اللقب خسارته أمام غرناطة، بفوز شاق وصعب، أول من أمس، على ضيفه فياريال 2-1 في مباراة شهدت مشاركة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي كأساسي للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يخرج مصاباً مجدداً، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليغا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها قبل انطلاق الموسم. لكن قائد المنتخب الأرجنتيني شارك بديلاً في المباراة الخامسة ضد غرناطة، من دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه بطل الموسمين الماضيين من الخسارة بثنائية نظيفة.

في جانب آخر، وتعليقاً على المعاناة التي يجدها برشلونة هذا الموسم، بعد أن اكتفى بثلاثة انتصارات فقط من أصل ست مباريات، إلى جانب تعادل وهزيمتين، قال مدافع الفريق، جيرار بيكيه، إن «كثرة السفر خلال الجولة التحضيرية الصيفية للموسم الجديد أضرت بإعداد الفريق، ولم تساعدنا على العثور على النسق الذي نحتاجه وعلى الوصول إلى الانسجام المطلوب بين اللاعبين».

وعن صافرات الاستهجان التي طالت مهاجم الفريق، الأوروغوياني لويس سواريز، قال بيكيه في تصريحات صحافية: «المشجعون يدفعون المال من أجل التذاكر، ولمشاهدة الفريق يؤدي بشكل جيد، ومن الطبيعي أن يكونوا مستائين بسبب المستوى المتواضع، لكن عليهم أن يعلموا أننا بشر أيضاً، وتأتي علينا فترات ينخفض فيها المستوى». وشدد بيكيه على أن الامور لاتزال في بدايتها، وأن ما حصل حتى الان للفريق في بداية هذا الموسم، يمكن تداركه سريعاً مع توالي المباريات.

وعلى ملعب كامب نو، بدأ ميسي المباراة أساسياً، قبل أن يخرج بين الشوطين، ما أثار قلق المشجعين من غياب جديد لقائد فريقهم. وقال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، في المؤتمر الصحافي: «عندما يحصل أمر ما لميسي يقف الجميع، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في المدرجات»، مضيفاً «هذه (الاصابة) مشكلة طفيفة في المحالب ولا تقلقنا، وكإجراء وقائي قررنا عدم المخاطرة.. نظرياً، ليس الأمر أكثر من ذلك».

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ودخل برشلونة المباراة بشهية الراغب في التعويض، لاسيما مع مشاركة ميسي أساسياً وتواجد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي على دكة البدلاء عائداً من إصابة أبعدته لنحو شهر أيضاً. كما منحت عودة الأرجنتيني فالفيردي فرصة الدفع بثلاثي الهجوم ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان والأوروغوياني لويس سواريز معاً في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى. ومن ركنية لميسي، تابعها غريزمان برأسه قوية ارتدت من أسفل العارضة الى شباك الحارس سيرجيو أسينخو (6).

ولم تمضِ 10 دقائق حتى هز البرازيلي أرتور شباك أسينخو مجدداً، بهدف رائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اخترقت الزاوية العليا اليمنى للمرمى (15).

ولم يتحرك هجوم برشلونة في الشوط الثاني، سوى بعد دخول أنسو فاتي (16 عاماً) بدلاً من سواريز في الدقيقة 78، لكن ذلك لم يغير من النتيجة، في ظل فرص عديدة للتعديل ضاعت على فياريال.

- مباراة فياريال هي الأولى لميسي كأساسي هذا

الموسم، لكنه خرج منها بين الشوطين.