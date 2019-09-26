شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا»: علاء عبدالعزيز وراء أزمة عدم اعتماد تصويت مصر لـ محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد الكرة المصري ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على استفساره بشأن عدم اعتماد تصويت مصر في استفتاء أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» والذي أثار غضب محمد صلاح نجم الكرة المصرية المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

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وأكد «فيفا» أنه تلقى خطابا من اتحاد الكرة بشأن التصويت على اختيار أفضل لاعب في العالم موقعًا من الدكتور علاء عبدالعزيز، نائب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بحسب ما جاء في الخطاب، لافتا إلى أن توقيع عبدالعزيز ليس معتمدًا في سجلات «فيفا».

وأوضح «فيفا» في رده أن توقيع المدير التنفيذي للاتحاد والمدير الفني للاتحاد هما المعتمدان داخل «فيفا» وليس نائب المدير التنفيذي.

وقال مصدر بالجبلاية إن التحقيق بشان التقصير في تصويت مصر لا يزال مستمرًا، فيما سيجري الإعلان عن نتائجه خلال ساعات.