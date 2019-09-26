فينيسيوس يتحدث عن سبب بكائه بعد أول هدف له مع ريال مدريد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
تحدث نجم نادي ريال مدريد الدولي البرازيلي , فينيسيوس جونيور , في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام , بعد الفوز على أوساسونا 2-0 في الجولة السادية من الليجا .
النجم البرازيلي استهل حديثه حول الهدف الذي سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قائلاً:" كيف سدد الكرة ؟ بعد الكثير من التدريب , زيدان ساعدني كثيرًا , وزملائي أيضاً " .
وأضاف:" لم أتمكن من التسجيل وهدف اليوم جعلني أكثر هدوءً , لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي , لماذا بكيت ؟ كانت الأمور صعبة منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا ." .
واختتم في حديثه حيث قال:"لم أكن سعيدًا جدًا لأن الموسم الماضي كنت دائمًا سعيدًا جدًا والآن لم أكن كذلك , الآن أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف " .
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