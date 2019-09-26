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فينيسيوس يتحدث عن سبب بكائه بعد أول هدف له مع ريال مدريد

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تحدث نجم نادي الدولي البرازيلي , فينيسيوس جونيور , في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام , بعد الفوز على أوساسونا 2-0 في الجولة السادية من الليجا . 

النجم البرازيلي استهل حديثه حول الهدف الذي سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قائلاً:" كيف سدد الكرة ؟ بعد الكثير من التدريب , زيدان ساعدني كثيرًا , وزملائي أيضاً " . 

وأضاف:" لم أتمكن من التسجيل وهدف اليوم جعلني أكثر هدوءً , لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي , لماذا بكيت ؟ كانت الأمور صعبة منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا ." . 

واختتم في حديثه حيث قال:"لم أكن سعيدًا جدًا لأن الموسم الماضي كنت دائمًا سعيدًا جدًا والآن لم أكن كذلك , الآن  أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف " .  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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