فينيسيوس يتحدث عن سبب بكائه بعد أول هدف له مع ريال مدريد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تحدث نجم نادي ريال مدريد الدولي البرازيلي , فينيسيوس جونيور , في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام , بعد الفوز على أوساسونا 2-0 في الجولة السادية من الليجا .



النجم البرازيلي استهل حديثه حول الهدف الذي سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قائلاً:" كيف سدد الكرة ؟ بعد الكثير من التدريب , زيدان ساعدني كثيرًا , وزملائي أيضاً " .

وأضاف:" لم أتمكن من التسجيل وهدف اليوم جعلني أكثر هدوءً , لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي , لماذا بكيت ؟ كانت الأمور صعبة منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا ." .

واختتم في حديثه حيث قال:"لم أكن سعيدًا جدًا لأن الموسم الماضي كنت دائمًا سعيدًا جدًا والآن لم أكن كذلك , الآن أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف " .