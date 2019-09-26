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قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. ليفربول ضد أرسنال

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والتي أجريت قبل قليل عن مواجهة قوية بين ومانشستر يونايتد، وليفربول وأرسنال.

وفي مواجهة قوية أخرى سيلتقي مع آرسنال، وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون.

:: نتائج القرعة كاملة ::

تشيلسي ✖ مانشستر يونايتد

أستون فيلا ✖ وولفرهامبتون

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آرسنال ✖ ليفربول

بورتون ألبيون ✖ ليستر سيتي

اوسكفورد يونايتد ✖ سندرلاند

إيفرتون ✖ واتفورد

كولشيستر ✖ كرولي تاون

مانشستر سيتي ✖ ساوثهامبتون  

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