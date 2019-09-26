الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، والتي أجريت قبل قليل عن مواجهة قوية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، وليفربول وأرسنال.

وفي مواجهة قوية أخرى سيلتقي ليفربول مع آرسنال، وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون. :: نتائج القرعة كاملة :: تشيلسي ✖ مانشستر يونايتد أستون فيلا ✖ وولفرهامبتون Advertisements آرسنال ✖ ليفربول بورتون ألبيون ✖ ليستر سيتي اوسكفورد يونايتد ✖ سندرلاند إيفرتون ✖ واتفورد كولشيستر ✖ كرولي تاون مانشستر سيتي ✖ ساوثهامبتون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. ليفربول ضد أرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.