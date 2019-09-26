الدوري الإيطالي: سيطرة إنتر ميلان على لاتسيو.. وخسارة نابولي ضد كالياري

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
افتتح أتالانتا فريق روما في وقت مبكر (2-0) ، استمر اليوم الخامس من دوري الدرجة الأولى الإيطالي الليلة مع ما لا يقل عن ست مباريات. بينما كان يوفنتوس قد فاز في اليوم السابق على بريشيا (2-1).
كان على إنتر ميلان الفوز على لاتسيو لاستعادة عرشه بسرعة ، وجد كريستيانو بيراغي دانيلو دي أمبروسيو الذي افتتح النتيجة (1-0 ، 23). صلب ، تمكن ميلان من الاحتفاظ بالنتيجة والتحكم في البطولة. عملية سيئة من ناحية أخرى لنابولي الذي تلقى هدف لوكاس كاسترو في وقت متأخر من المباراة ضد كالياري (88). مع هذه الهزيمة ، يبقى Partenopei في المركز الرابع لكن كالياري يعود لمباراة خصمه في الليل. لاحظ أنه تم استبعاد كاليدو كوليبالي (89).
ارتديه فيورنتينا ، الذي كان يرتديه فرانك ريبيري جيدًا ، ضد سامبدوريا (2-1). خدم الفرنسي بشكل ممتاز الألماني بزيلا في النتيجة الافتتاحية (31) قبل تعادل فيدريكو تشيسا (57). انخفض إلى 10 ، وجد Sampdoria القوة لخفض النتيجة بفضل Federico Bonazzoli (79). غير كافية لمنع فيولا من انتصار النصر. في المباريات الأخرى ، فاز بارما على ساسولو في الثواني الأخيرة (1-0). كان جنوة تحت سيطرة بولونيا (0-0) بينما خسر سبال أمام ليتشي (1-3).
نتائج المساء: - فيورنتينا 2-1 سامبدوريا: الالماني بيزيلا (31) وفيدريكو تشيسا (57) لفيلورنتينا ؛ فيديريكو بونازولي (79) لصالح سامبدوريا
- جنوة 0-0 بولونيا
- إنتر ميلان 1-0 لاتسيو: دانيلو دي أمبروسيو (23) لإنتر ميلان
- نابولي 0-1 كاجيليري: لوكاس كاسترو لكالياري
- بارما 1-0 ساسولو: مهدي بورابية (90 + 5 ، csc) لبارما
- SPAL 1-3 ليتشي: فيديريكو دي فرانشيسكو (السابع عشر) للسبال ؛ ماركو مانكوسو (المركز الحادي عشر والسابع والسبعين) وماركو كالديروني من أجل ليتشي
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