شكرا لقرائتكم تدريبات علاجية لعبد الغني وتأهيل زيزو وحسن بمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمد عبد الغني مدافع الزمالك لتدريبات علاجية بصالة الجيمانيزيوم في النادي على هامش إقامة مران فريق الزمالك اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

كما خاض الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاعبا الفريق بعض التدريبات التأهيلية، حيث غاب الثنائي عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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