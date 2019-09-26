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شكرا لقرائتكم حسام الزناتى: توقيع عقوبات مشددة على الأندية بالدورى لتأخر بدء المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكتب الزناتى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، :" راجعنا جميع مباريات الاسبوع الاول للوقوف على الاخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها. معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات ل٤ دقائق ٣٦ ثانية. سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة".
وانطلقت مسابقة الدورى العام يوم 21 سبتمبر الجارى، وشهدت فوز الأهلى والزمالك على سموحة والاتحاد السكندرى على الترتيب بهدف نظيف فى المباراتين، كما شهدت مفاجأة بفوز طنطا الصاعد للدورى الممتاز على حساب دجلة بهدف نظيف.
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