شكرا لقرائتكم طبيب المصري يضع قدم خالد مصطفى في جبيرة لمدة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضع قدم خالد مصطفى مدافع الفريق الأول في جبيرة لمدة يومين قبل اجراء اللاعب لعدد من الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته في كاحل القدم اليمنى .

جاء ذلك بعد تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة الفريق الودية أمام فريق الزرقا والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.

واستغل ايهاب جلال المباراة الودية اليوم أمام الزرقا في الدفع بعدد كبير من الناشئين والبدلاء ، حيث دفع في الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعه كل من محمد جابر ، خالد مصطفى ، كريم علاء ، مصطفى أيمن لخط الظهر ، عبد الرحمن زين ، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا ، أحمد عادل ميسي ، محمد زكريا شيكا خلف رأس الحربة الوحيد شيخ موكورو ، فيما شهد الشوط الثاني الدفع بالثنائي أحمد صابر ومحمد عبد الخالق بدلاً من كريم علاء وخالد مصطفى الذي اصيب بكدمة قوية في كاحل القدم استدعت تغييره واجراءه لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد حالته.