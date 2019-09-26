شكرا لقرائتكم خوان مارتينز: متفائل بمواجهة العربي الكويتي أمام الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مارتينز أنه قادر على تخطى عقبة الاتحاد غدا نظرا لما يتمتع به من خبره تقدر بـ 600 مباراة فى الملاعب العالمية وأنه لديه الافكار الجديدة التى يستطيع من خلالها التصدى لسيد البلد فى برج العرب.

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أضاف أنه رغم تقديم المباراة 24 ساعة الا انه سعيد بملعب برج العرب، مشيدا بالطقس الرائع بالاسكندرية وكل الظروف التى تساعد على الفوز.

واعترف بأنه صادفه سوء حظ فى المباريات السابقة ولكنه قادر على تصحيح الاخطاء وتعديل النتائج.