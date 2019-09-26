شكرا لقرائتكم وفاة شقيق عدلي القيعي .. والخطيب ينعيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي منذ قليل، حسين القيعي شقيق المهندس عدلي القيعي ، مستشار لجنة التعاقدات التسويق بالنادي الأهلى .

وتقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بخالص التعازي للمهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات التسويق، في وفاة المغفور له بإذن الله الشقيق الأستاذ حسين القيعي، عبر بيان في الموقع الرسمي للنادي .

وتابع بيان النادي، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.