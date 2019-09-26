شكرا لقرائتكم "عجوز العدالة" يكشف تفاصيل رقصته الشهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف يعقوب السلمان، مشجع نادي العدالة، المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عن تفاصيل رقصته الشهيرة في المدرجات لبرنامج "في المرمى".

واشتهر "عجوز العدالة" كما يطلق عليه، برقصة مميزة في مدرجات الفريق الذي لعب له سابقا في منشط ألعاب القوى.

وسميت رقصة مشجع نادي العدالة بـ "رقصة ناظرة" على اسم منطقته في الحليلة، علما بأنه يعمل حاليا متطوعا في خدمة النادي.