شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي لألعاب القوى.. 107 أعوام وستة رؤساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مر ستة رؤساء على الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي تأسس قبل 107 أعوام في ستوكهولم عاصمة السويد قبل أن ينتقل إلى إمارة موناكو في العام 1993.

وبدأ الاتحاد بعضوية 17 دولة، لكنه اليوم يحتوي على 215 دولة، بينما بقي البريطاني سباستيان كو الرئيس السادس إثر تزكيته لفترة رئاسية جديدة في الجمعية العمومية التي عقدت يوم الأربعاء.

وسبق كو كلاً من السويدي إيدستروم الذي رأس الاتحاد 30 عاماً، وبعده اللورد البريطاني بيرغلي لذات الفترة، وفي 2015 تولى كو منصب الرئيس، واليوم سيكون لديه 4 نواب هم الأوكراني بوبكا والسعودي الأمير نواف بن محمد وجيفري غاردنر من جزر نورفولك والكولمبية ريستريبو التي باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد.