شكرا لقرائتكم حارسا الفيصلي: سيموس والسومة أخطر المهاجمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر حارسا نادي الفيصلي، مصطفى ملائكة وأحمد الكسار، أن أصعب المهاجمين الذين لعبوا ضدهم في مسيرتهم الاحترافية، هما البرازيلي فيكتور سيموس اللاعب السابق لأهلي جدة، بجانب المهاجم الحالي للأهلي عمر السومة.
وقال مصطفى ملائكة في مقابلة للاعبين مع برنامج "في المرمى" : السوري عمر السومة أصعب مهاجم واجهته في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أنه يتمنى أن يحصل على قميص لاعب الهلال محمد الشلهوب.
وبخصوص قدوته في الملاعب ذكر: عالميا الإسباني إيكر كاسياس، وخليجيا علي الحبسي، وفي السعودية محمد الدعيع.
بينما اتفق أحمد الكسار مع زميله على أن قدوته في الملاعب الأوروبية والعالمية هو الإسباني كاسياس، وكشف عن إعجابه بكل من علي الحبسي وعصام الحضري بجانب محمد الدعيع.
وذكر أنه كان يتمنى أن يتبادل القمصان مع يوسف الثنيان في يوم ما، لافتا إلى أن البرازيلي سيموس يعد أصعب مهاجم واجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر حارسا الفيصلي: سيموس والسومة أخطر المهاجمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.