شكرا لقرائتكم حارسا الفيصلي: سيموس والسومة أخطر المهاجمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر حارسا نادي الفيصلي، مصطفى ملائكة وأحمد الكسار، أن أصعب المهاجمين الذين لعبوا ضدهم في مسيرتهم الاحترافية، هما البرازيلي فيكتور سيموس اللاعب السابق لأهلي جدة، بجانب المهاجم الحالي للأهلي عمر السومة.

وقال مصطفى ملائكة في مقابلة للاعبين مع برنامج "في المرمى" : السوري عمر السومة أصعب مهاجم واجهته في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أنه يتمنى أن يحصل على قميص لاعب الهلال محمد الشلهوب.

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وبخصوص قدوته في الملاعب ذكر: عالميا الإسباني إيكر كاسياس، وخليجيا علي الحبسي، وفي السعودية محمد الدعيع.

بينما اتفق أحمد الكسار مع زميله على أن قدوته في الملاعب الأوروبية والعالمية هو الإسباني كاسياس، وكشف عن إعجابه بكل من علي الحبسي وعصام الحضري بجانب محمد الدعيع.

وذكر أنه كان يتمنى أن يتبادل القمصان مع يوسف الثنيان في يوم ما، لافتا إلى أن البرازيلي سيموس يعد أصعب مهاجم واجهه.