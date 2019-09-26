شكرا لقرائتكم إنتر يتجاوز عقبة لاتسيو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على لاتسيو 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز كالياري على مضيفه نابولي 1 - صفر، وليتشي على مضيفه سبال 3 - 1 ، وفيورنتينا على ضيفه سامبدوريا 2 - 1 ، فيما خيم التعادل السلبي على مباراتي بارما مع ضيفه ساسولو، وجنوه مع ضيفه بولونيا.

Advertisements

ورفع إنتر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند سبع نقاط في المركز السادس. وسجل دانيلو أمبروزيو هدف المباراة الوحيد لإنتر في الدقيقة 23.

وفي مباراة أخرى، سقط نابولي على ملعبه "سان باولو" أمام كالياري بالخسارة صفر - 1. وسجل لوكاس كاسترو هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 87، فيما عانى نابولي من نقص في الصفوف بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد نابولي عند تسع نقاط في المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف على كالياري صاحب المركز الخامس المتساوي معه بنفس الرصيد.