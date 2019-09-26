هجن العاصفة تسيطر على صدارة المرموم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم بميدان المرموم، أمس، أربعة عشر شوطاً، في سن الثنايا، للهجن المملوكة للمؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وكانت مسافة السباق الذي شهد تنافساً مثيراً بين جميع الشعارات ستة كيلومترات. وهيمن شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثلاثة أشواط رئيسية من أصل أربعة، ونجحت «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي في حسم الصدارة بالشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، بعد أن حققت أفضل توقيت في كل الأشواط بوصولها لخط النهاية بزمن وقدره 9:25:1 دقيقة.

وظهر الشعار الأحمر لهجن الرئاسة من خلال الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات والذي قدم من خلاله المضمر الظافر علي جميل الوهيبي «هملوله» على الصدارة بزمن بلغ 9:30:5 دقيقة.

وجاء الظهور قوياً لهجن العاصفة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات عن طريق «شاهين» الذي قاده غياث الهلالي للصدارة في توقيت وقدره 9:41:9 دقيقة. وأحسن الهلالي قيادة «شاهين» الآخر لهجن العاصفة في شوط الثنايا الجعدان المهجنات، حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن بلغ 9:36:2 دقيقة.