ميسي يثير الهلع في برشلونة بعد تجدد إصابته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوّض «برشلونة» حامل اللقب خسارته أمام «غرناطة»، بفوز صعب على ضيفه «فياريال» 2-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت مشاركة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي كأساسي للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يخرج مصاباً في مطلع الشوط الثاني، ليزيد حالة القلق، ولاسيما أنه عائد من إصابة أبعدته شهراً عن الملاعب.

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليجا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها قبل انطلاق الموسم. وهو بدأ مباراة «فياريال» أساسياً، قبل أن يخرج بين الشوطين.

وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي «عندما يحصل أمر ما لميسي، يقف الجميع، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في المدرجات»، مضيفاً: «الإصابة مشكلة طفيفة في المحالب، وكإجراء وقائي قررنا عدم المخاطرة. نظرياً، ليس الأمر أكثر من ذلك».

وتأكد غياب ميسي أمام «خيتافي» بالدوري السبت، على أن تكون مشاركته في مواجهة «إنتر ميلان» في دوري أبطال أوروبا محل شك.

ودخل «برشلونة» مباراة «فياريال» على ملعب كامب نو بقوة، وافتتح التسجيل عبر غريزمان (6) وأضاف البرازيلي أرتور الثاني (15) وقلص «فياريال» الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة صاروخية رائعة من قائده سانتي كازورلا من خارج المنطقة (44).