خيول طحنون بن زايد ومنصور بن زايد تتألق في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت خيول سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وخيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في فرنسا، خلال سباقي بطولة البريدرز كب الفرنسي للسرعة، وكأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما أمس الأول، بمضمار بورودو الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وسطعت «الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بإشراف شارل جوردين وقيادة جوليان أوج، لتستعيد نغمة الانتصارات في سباق «البريدرز كب» للسرعة للفئة الثانية الذي أقيم لمسافة 1400 متر، والبالغ جائزته 45 ألف يورو.

وكانت «الشموس» الفائزة بجوهرة تاج زايد البالغ جائزته 5 ملايين درهم، قد حلت في المركز الثاني في سباق الفئة الأولى في آخر مشاركة، ولكنها اليوم أظهرت أنها عادت إلى مستواها السابق بعد أن قدمت عرضاً رائعاً في فن الانقضاض من الخلف.

وانطلقت «الشموس» البالغة من العمر 5 سنوات، إلى الصدارة اعتباراً من عمق المستقيم، لتتفوق في نهاية الأمر بفارق 3.5 طول عن الجواد «بيلزام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وقطعت «الشموس» المنحدرة من نسل «نو ريسك الموري» مسافة السباق البالغة 1400 متر في زمن قدره 1:36:42 دقيقة.

واستعادت الفرس «بلقيس»، توازنها وتألقها، لتعود إلى منصات التتويج، حين حلقت بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 15 ألف يورو، والذي يعد الجولة الختامية من سلسلة سباقات الوثبة التي تقام على الساحة الفرنسية.

وجاء السباق منذ البداية لصالح بلقيس التي يشرف عليها توماس دوميليه بقيادة انتوني كراستوس، ويتبعها «نو اند نو الموري» بقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وظل السباق ينسج على هذا المنوال حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.