الهلال يستضيف التعاون بذكريات الموسم الماضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



يستقبل الهلال نظيره التعاون عند التاسعة و15 دقيقة من مساء اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

تكتسب المباراة رونقها من اعتبارات آخر لقاءين جمعت «الزعيم» و«السكري» في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، عندما أخرج التعاون على نفس الملعب الهلال من نصف نهائي كأس الملك بخماسية نظيفة، قبل أن يعود بعدها بثلاثة أيام ويجرده من صدارة الدوري بثنائية نظيفة فتحت الباب أمام النصر للفوز بالدوري.

يدخل الهلال اللقاء وهو في الصدارة برصيد 10 نقاط من 12 نقطة ممكنة، بينما للتعاون 4 نقاط من مباراتين فقط بعد تأجيل لقاءيه أمام الاتحاد والرائد.

وفي الميدان، يزخر الجانبان بكوكبة غنية من النجوم، وإن كان الهلال سيفتقد للبيروفي كاريلو، بعد إصابته في لقاء الاتحاد الذي كسبه الهلال 3-1، لكنه في ذات الوقت يملك البديل وستة أجانب قادرين على صناعة الفارق يتقدمهم الفرنسي جوميز بالإضافة لعمر خربين ونجم الجولة الرابعة إدواردو وكلاير الكولومبي والكوري شو. ولا تقل كتيبة البرتغالي سيرجيو مدرب التعاون ثقلاً عن الكتيبة الهلالية بتواجد الكاميروني تاوامبا ثالث هدافي الموسم الماضي والبرازيلي نيلدو ومواطنه ساندرو والغيني أميسي والبرتغالي ماتشادو والحارس كاسيو.

وفي ذات الإطار، يستقبل فريق أبها الحادي عشر الاتفاق السادس، وكلاهما جريح الجولة الرابعة بعد خسارة الأول من العدالة 1-2 والثاني من الفيصلي 0-1.