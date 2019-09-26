شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب ليوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانى يوفنتوس وحوّل تأخره إلى فوز أمام مضيفه بريشيا 2- في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب.

وبدا يوفنتوس مهزوزاً، ووجد نفسه متأخراً منذ الدقيقة الرابعة بكرة أطلقها ألفريدو دوناروما من مشارف المنطقة، وعادل يوفنتوس في الدقيقة 40 بهدية من مدافع بريشيا الفنزويلي جون شانسيلور الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

وجاء الفرج في الدقيقة 63 عبر البوسني ميراليم بيانيتش.

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