ريجيكامب: مواجهة العين فرصة لزيادة ثقة الوصل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



يراهن فريق الوصل خلال سهرة الليلة على جماهيره التي تتطلع لتحقيق الفوز الأول للفريق الأصفر.

وكانت الجماهير الوصلاوية المعروفة بانتمائها وحبها المفرط لفريقها كلمة السر خلال مواجه الديربي أمام النصر الأسبوع الماضي، والتي خرج الفريق الأصفر منها بتعادل سلبي وظهور جيد، أرضى محبيه ومسؤوليه والقائمين عليه.

ويؤكد المدير الفني للوصل الروماني ريجيكامب أهمية المباراة واعتبرها مباراة اكتساب مزيد من الثقة وتثبيت أقدام الفريق، وأشار إلى أن إيقاع التدريبات اليومي لم يختلف كثيراً عن العادي، معتبراًَ أن العين فريق مميز، ويمتلك قائمة جيدة من اللاعبين وهو من الفرق التي تستهدف المنافسة على لقب البطولة.

وتابع: ندخل المباراة بمعنويات عالية معتمدين على ثقة الفريق في نفسه وفي دعم جماهيره له، متمنين الفوز وكسب خطوة مهمة في المسابقة.

وأكد احترامه للفريق الخصم، واعتبره من الفرق التي تمتلك إمكانات فنية عالية ومدرباً على مستوى عال من الكفاءة.

من جانبه، أكد النجم الواعد علي صالح أنهم في كامل الإصرار على تحقيق الفوز بالمباراة، معتبراً أن قوة العين وتميزه ستحفز الفريق وتزيد من إصراره على تحقيق الفوز.

وقال: «أتمنى أن أكون على قدر الثقة التي منحها لي الجهاز الفني بتقديم مباراة طيبة، واللعب أساسياً مسؤولية كبيرة أتمنى أن أكون على قدرها، وأن أنجح في تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة زملائي لتحقيق الفوز ليس أمام العين فقط، بل في جميع المباريات».

وعاد وأكد جاهزية فريقه للقاء «الكلاسيكو» اليوم، وتحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الوصل الوفية التي ساندت الفريق بحماسة في أولى مبارياته أمام النصر.