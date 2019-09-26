المنتخب الأولمبي يترقب قرعة كأس آسيا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُسحب اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند للفترة من 8 إلى 26 يناير/ كانون الثاني 2020 بمشاركة 16 منتخباً يتقدمهم منتخب الإمارات الأولمبي.

وسيتم تقسيم المنتخبات ال 16 إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (دور الثمانية)، علماً بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، حسب الترتيب النهائي للنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الصين 2018، حيث سيكون منتخبنا الذي عاد للمشاركة في البطولة بعد غياب عن النسخة الماضية بالمستوى الرابع مع منتخبات سوريا وإيران والبحرين.