الجوجيتسو يثمِّن دعم محمد بن زايد لـ «رياضة الإنجازات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الدعم الكبير للاتحاد ورياضة الجوجيتسو في الدولة، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعد القاعدة الرئيسية لكل إنجازات الجوجيتسو في كافة المحافل الدولية.

وأشاد المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس الأول، في مقر الاتحاد برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور محمد سالم الظاهري نائب الرئيس، والأعضاء العميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، بالإنجازات التي حققها أبطال الإمارات من الأشبال والناشئين في بطولة العالم للأشبال، وبطولة البلقان للناشئين في العاصمة الرومانية بوخاريست.

وأكد رئيس الاتحاد بحضور طارق عمر البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة المالية والتسويق، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، أن الإنجاز الذي حققه أبطال الإمارات بتصدر بطولتي الأشبال والناشئين، جاء ثمرة لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونتيجة لجهود فريق العمل المتكامل بالاتحاد، بداية من مجلس الإدارة مروراً بالإدارات التنفيذية، وانتهاء باللاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعد استكمالاً لمسيرة النجاح لمشاركات أبطال الإمارات في كل المحافل.

وقال الهاشمي في كلمته في بداية الاجتماع: «هدفنا في الاتحاد هو أن تكون رياضة الجوجيتسو ونتائجها وإنجازاتها ابتسامة وطن، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالنسبة لنا هو الوطن، وهنا أشيد بجهود فريق العمل وأثمن جهود جميع المساهمين في تحقيق إنجاز بوخاريست، الذي أثلج صدور أسرة رياضة الجوجيتسو في الدولة، وتوج جهود الاتحاد واللاعبين والمدربين والأندية والشركاء من الرعاة، باعتبارهم مساهمين رئيسيين في تحقيق تلك النتائج، ومن هنا نجدد الثقة في المدير الفني البرازيلي رامون ليموس لاستكمال مسيرته مع المنتخب».

وأقر المجلس تعيين المواطن إبراهيم الحوسني مدرباً لمنتخب الناشئين، واعتماد برنامج إعداد المنتخبات لبطولة العالم للجوجيتسو المقبلة التي ستستضيفها أبوظبي في نوفمبر المقبل، حيث سيقام معسكر داخلي مفتوح خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل، إضافة إلى معسكر داخلي آخر مغلق خلال الفترة من الأول نوفمبر وحتى 16 منه، وهو موعد انطلاق البطولة.

واعتمد المجلس أيضاً فترة انتقالات شتوية تسمح للاعبين بالتنقل بين الأندية والأكاديميات في الدولة، إلى جانب فترة الانتقالات الصيفية التي كانت معتمدة سابقاً، على أن تكون الانتقالات الشتوية خلال ديسمبر من كل عام، كما اعتمد المجلس لائحة الانتقالات بشكل عام والتي قدمتها الإدارة الفنية.

من ناحية أخرى اعتمد المجلس النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستعقد في أبريل من عام 2020 وستحمل الرقم 12، وإقرار برنامجها وموازنتها بشكل نهائي.