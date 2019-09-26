شكرا لقرائتكم خبر عن الهياس مساعداً لمدرب التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت إدارة نادي التعاون المدرب محمد الهياس مساعداً للتونسي طارق الحضيري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، وتأتي الخطوة في إطار تشجيع ودعم الكوادر المواطنة.

وبدأ الهياس مسيرته التدريبية مدرباً للمراحل السنية لفئتي الشباب والناشئين، وقد خاض تجارب تدريبية مع أندية رأس الخيمة والإمارات ودبا الفجيرة، ولعب لأندية رأس الخيمة ودبا الحصن وعجمان والتعاون ودبا الفجيرة، وحصل على لقب هداف دوري الدرجة الأولى عام 2009 قبل الاعتزال والتحول إلى التدريب.

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