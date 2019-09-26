فضيتان وبرونزية للإمارات في مونديال الشرطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت بعثة المنتخب المشارك في بطولة العالم للشرطة التي اختتمت بإيطاليا، أمس، الإنجاز الذي حققه منتخب شرطة الإمارات والمتمثل في الفوز بميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وإلى اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، وإلى أسرة اتحاد الشرطة الرياضي.

كما أهدت البعثة الإنجاز إلى أسرة فريق فزاع للرماية الذي يدعم خطة إعداد رماتنا، وخصت بالشكر الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس الفريق.

وكان المنتخب قد أبلى بلاء حسناً خلال هذه المشاركة العالمية التي مثل الإمارات خلالها ظاهر حمد العرياني، ويحيى سهيل المهيري، في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، حيث حقق العرياني المركز الثاني والميدالية الفضية بعد منافسة حامية مع الرامي الصيني صاحب ذهبية البطولة، وحقق المهيري المركز الثالث ونال برونزية البطولة.

وعلى صعيد بطولة الفرق، فقد حقق الثنائي العرياني والمهيري المركز الثاني والميدالية الفضية، وحل المنتخب السعودي الشقيق في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

وقد وجه اتحاد الرماية والقوس والسهم التهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وإلى اللواء عبدالله خليفة المري، وإلى أسرة اتحاد الشرطة الرياضي على هذا الإنجاز الطيب الذي يصب في خانة إنجازات رياضة الإمارات على كافة الصعد ويؤكد قدرة أبناء الإمارات على تحقيق المزيد من الإنجازات، ومنافسة أقرانهم من أبطال العالم.

وعبر أبطال الإمارات عن سعادتهم بهذا الفوز، مؤكدين حرصهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم لرد الدين بعد أن قدم المسؤولون كل العون لهما حتى تحقق هذا الإنجاز.

من جانب آخر، يعود المهيري اليوم إلى الإمارات، فيما وصل العرياني بالفعل إلى كازاخستان للانضمام إلى ثنائي منتخبنا هناك للمشاركة في بطولة آسيا التي تحتضنها مدينة الماتي وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.