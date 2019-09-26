«أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» تعلن مشاركة نخبة من نجوم العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف، عن مشاركة نخبة من نجوم العالم في منافسات النسخة المقبلة التي ستقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي بالفترة من 23 إلى 26 يناير 2020.

وستكون النسخة المقبلة التي تحمل رقم 31، حافلة بالأسماء اللامعة ممن سبق لهم حصد الألقاب في الجولة الأوروبية يتقدمهم الأمريكي بريسون ديشامبو الذي توج باللقب في العام الماضي ورفع الكأس الشهيرة بتصميمها على غرار الدلة العربية، كما أكد مشاركة عدد من أفضل لاعبي الفريق الأوروبي في كأس رايدر وهم البريطاني ماثيو فيتزباتريك والسويدي هنريك ستينسون والبريطاني لي ويستوود والإسباني رافا كابريرا بيلو المتوج بلقب البطولة في دبي عام 2012، والبريطاني إيان بولتر، وسينضم إليهم البريطاني مات والاس الذي جاء وصيفاً في النسخة الماضية وهو يقدم مستويات قوية.

كما أعلن المنظمون عن فتح الباب بداية من اليوم، للحجز وشراء باقات ضيافة كبار الشخصيات، التي تمنح الزوار خدمات رفيعة المستوى، وتجربة لا مثيل لها لمتابعة المنافسات في ملعب المجلس، والحصول على إطلالة خلابة على الحفرة الحاسمة رقم 18 في الملعب العشبي، ليكونوا شاهدين على مجريات ملحمية تحفل بها البطولة سنوياً قبل إعلان هوية البطل الذي يسدد الضربة الأخيرة عند هذه الحفرة تحديداً.

وقدم ديشامبو أداءً راقياً في النسخة الماضية التي حسم اللقب فيها بتحقيقه 24 ضربة تحت المعدل، بفارق 7 ضربات عن صاحب الوصافة، ليدون رقماً قياسياً، وتحدث بدوره عن هذه البطولة، قائلاً: «استمتعت بوقتي في دبي التي حققت فيها أول لقب دولي وسط شعور مذهل للغاية، لطالما تحدثت حول مدى أهمية هذا الأمر، دبي فتحت لي آفاقاً أوسع في مسيرتي».

ورحب سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة بالزوار من لاعبين وجماهير، وقال: «كنا محظوظين بمشاركة أكبر الأسماء في عالم الجولف في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك على مدى 3 عقود من الزمان، وهذا العام لن يتغير الأمر بتواجد هذه الأسماء اللامعة».

وتبدو المنافسة قوية في النسخة المقبلة، بمشاركة ديشامبو وكابريرا بيلو اللذين سبق لهما التتويج باللقب، وينضم إليهما «الرجل الجليدي» هنريك ستينسون، الذي أصبح أول لاعب سويدي يحقق لقب البطولة المفتوحة الكبرى في عام 2016، وتضيف مشاركة البريطاني لي ويستوود، المزيد من الترقب،كما يعود إيان بولتر للمشاركة بعدما حقق المركز الثالث في النسخة الماضية.