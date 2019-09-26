تايكواندو الشارقة يحصد 7 ميداليات في بطولة ألبانيا

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دشن تايكواندو نادي الشارقة أولى مشاركاته الخارجية للموسم الجديد بحصاد وفير من الميداليات، بلغ 7 ميداليات ملونة في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو المصنفة G1، ثلاثة منها ذهبية وفضيتان ومثلهما من البرونز.

شارك في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الألبانية تيرانا، أكثر من 500 لاعب من دول أوروبا وآسيا وضمت لاعبين أولمبيين وأبطالاً في اللعبة، وقدم لاعبو نادي الشارقة مستويات قوية وأظهروا مهارات عالية أمام منافسين أصحاب خبرة.

وأكد سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية تخطت الأفكار وأصبحت إلهاماً للجميع، موضحاً أن سموه يوليها اهتماماً ودعماً خاصاً وهو ما قادها لتحقيق نجاحات كبيرة الموسم الماضي.

وأشار الشامسي إلى أن النادي جنى ثمار هذه الرؤية بعد أن حققت ألعاب النادي طفرة كبيرة في النتائج، ذاكراً أن فرق النادي المختلفة حققت بطولات داخلية وخارجية ولاعبوها ينتشرون في كافة منتخبات الدولة.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنتيجة المميزة التي حققها الفريق في أول مشاركة خارجية له هذا الموسم، مبيناً أنها تبعث الاطمئنان في الفريق الذي كان على قدر الرهان عليه، مضيفاً أن الفوز بهذا العدد من الميداليات يبشر بموسم مميز للفريق.

وأوضح الهاجري أن النجاح الكبير الذي تحققه الألعاب الفردية يعود الفضل فيه لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة البعيدة للألعاب الفردية ورعايته لها وتخصيص إدارة خاصة بها، مشيداً بالدعم والاهتمام الكبير الذي ظلت تجده الألعاب من مجلس الإدارة الذي يعمل بكل السبل لإعادة أمجاد النادي في تخريج الأبطال، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي.

ولفت الهاجري إلى أن إدارة الألعاب الفردية تولي المشاركات الخارجية للفرق أهمية خاصة كونها اختباراً حقيقياً للاعبين وتوضح مدى استفادتهم من التدريبات.