نجوم المنتخب: إنجاز المنصوري حافز لكل الرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى



تفاعل الشارع الرياضي مع الحدث التاريخي المهم لدولة الإمارات بتحقيق حلم صعود أبناء الدولة إلى الفضاء، من خلال هزاع المنصوري. ونشر اتحاد الإمارات لكرة القدم في حسابه على «تويتر» فيديو للاعبي الأندية ومنتخب الإمارات وهم يشيدون فيه بتواجد رائد الفضاء المنصوري والرائد البديل سلطان النيادي، محققين طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتصدر اسم هزاع المنصوري تريند «تويتر» أمس وسط إشادة كبيرة من الوسط الرياضي، حيث اتفق الجميع على أن هذا الإنجاز الكبير يعطي دفعة قوية للأمام لجميع الرياضيين من أجل تحقيق أفضل ما لديهم وبذل مزيد من العطاء لرفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وبجانب الرياضيين، تفاعلت الجماهير الرياضية كذلك مع اللاعبين بتأكيد أهمية هذا الإنجاز الذي يدعو إلى الفخر والعزة لأبناء الوطن وتحقيق حلم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد.

وقال علي خصيف حارس مرمى الجزيرة والمنتخب خلال الفيديو الذي نشره اتحاد الكرة: «الحلم أصبح حقيقة»، فيما قال حمدان الكمالي نجم الوحدة: «بفضل القيادة الرشيدة تبقى الإمارات سباقة في العلم والعطاء والبناء». وقال علي مبخوت نجم الجزيرة: «دولتنا الغالية تعانق الفضاء، ونتمنى لكم التوفيق». وقال حبيب الفردان نجم النصر: «قيادتنا الرشيدة تقدر أصحاب الإنجازات»، فيما قال «عموري» نجم الجزيرة: «تحت شعار طموح زايد تنطلق رحلة الفضاء للإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى الفضاء». وقال محمد العطاس لاعب الجزيرة: إن رحلة المنصوري والنيادي محفزة لنا من أجل الأفضل. وقال وليد عباس لاعب شباب الأهلي «ليس غريباً على أبناء زايد معانقة الفضاء وتحقيق هذا الإنجاز العظيم». وعبر الحسن صالح لاعب نادي الشارقة عن فخره بهذا الإنجاز الكبير، قائلاً: «نحن فخورون بهذا الإنجاز الجديد الذي يضيف مجداً جديداً لأمجاد الإمارات». وقال أحمد برمان لاعب نادي العين: «ليس غريباً على عيال زايد معانقة المجد، وهزاع المنصوري وسلطان النيادي يحملان على عاتقهما حلم زايد في معانقة الفضاء». وقال علي صالح لاعب الوصل: طموح زايد يتحقق بإنجاز إماراتي جديد يضاف إلى سجل الوطن، فيما قال بندر الأحبابي لاعب العين: «اليوم نجني ثمار هذا الاهتمام، ونعانق الفضاء». وقال علي صالح نجم الوصل: «اليوم طموح زايد يعانق الفضاء».