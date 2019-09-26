الإمارات وصيف منافسات ناشئي الجولف العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: فائز بجبوج

تصدر أبناء المغرب على مستوى المنتخبات والفرق منافسات الشباب تحت 18، والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال تحت 13 سنة، وبنات تونس منافسات الفتيات لليوم الأول للبطولة العربية العشرين للشباب والناشئين، والأولى للأشبال، والحادية عشرة للفتيات المقامة في جمهورية مصر العربية، على ملعب دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتشهد مشاركة 11 دولة عربية، يمثلها أكثر من 135 لاعب ولاعبة. وتتواصل منافسات البطولة اليوم بجولتها الثالثة وتنطلق في السابعة والنصف صباحاً، وستكون البداية باللاعبين واللاعبات الأقل تحقيقاً للنتائج والضربات، ومن ثم الأكبر بمجموع الضربات، وتختتم بمنافسات الأفضل تحقيقاً للضربات في اليوم الأول للبطولة.

وحقق منتخب المغرب المركز الأول بمنافسات فئة الشباب، وعلى مستوى الفردي حل بالمركز الأول محمد التسودالي من المغرب، وحصد المنتخب المغربي المركز الأول بفئة الناشئين تحت 15 سنة، وفي منافسات الفردي حصد المركز الأول المغربي هوجو تروميتر.

وفي أول مشاركة لمنتخب أشبال الإمارات تحت 13 سنة نجح ثلاثي المنتخب المكون من أبناء عصام الجسمي «سلطان وراشد»، ومعهم عبدالله السويدي في تحقيق المركز الثاني خلف المنتخب المغربي المتصدر.

وفي منافسات الفردي فاز بالمركز الأول المغربي ريان كلولي، وحل وصيفاً الإماراتي سلطان الجسمي، ونجحت بنات الإمارات في الحصول على المركز الثاني في منافسات فئة الفتيات خلف المنتخب التونسي المتصدر.

وفي منافسات الفردي تصدرت التونسية غزلان الساقي المنافسات، وحلت الإماراتية حمدة السويدي بالمركز الثاني، وتبعتها زميلتها ريما الحلو ثالثة، وحلت خامسة الإماراتية علياء العمادي.