شكرا لقرائتكم خبر عن دبا ينتقد توقيت مباريات الكأس مع انتخابات المجلس الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
انتقد راشد بن عبود، المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، توقيت مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس رئيس الدولة والمقررة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو اليوم الذي يتزامن مع مراسم إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مما قد تسبب بحرمان إداريي الأندية ولاعبيها وجماهيرها من ممارسة واجبهم الوطني تجاه العملية الانتخابية.
وأبدى ابن عبود، دهشته من أن تغفل لجنة المسابقات عن تاريخ اليوم الانتخابي المعلن قبل فترة طويلة عندما وضعت روزنامة الموسم، مطالباً بإعادة النظر في توقيت مباريات الجولة الثانية إما بترحيلها إلى يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول أو السادس من نفس الشهر.
على خط آخر أكمل دبا الفجيرة العائد للدرجة الأولى، استعداداته بقوة للموسم الكروي.
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